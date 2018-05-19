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Гендиректор "Шахтера": "Наполи" и "Вест Хэм" предлагали контракт Фонсеке

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что главный тренер Паулу Фонсека сам изъявил желание продолжить работу в клубе. Португалец на днях продлил соглашение с "горняками".

- Не было такого, чтобы кто-то кого-то пытался убедить в подписании. Было желание Фонсеки остаться – это главный фактор. Если бы Паулу не имел желания, то, я вас уверяю, было много клубов, заинтересованных в нем. Наше желание и его совпали. Мне кажется, болельщики тоже рады этому событию.

– От каких клубов были предложения, знаете?

– Об этом все знают! "Наполи", "Вест Хэм" и многие другие. Паулу Фонсека в Европе у всех на устах. Мы подписали контракт с Фонсекой. Как наши болельщики пишут, это на сегодняшний день наше главное приобретение.

– Фонсека озвучил какие-то пожелания по формированию состава, трансферам?

– Все проходит в рабочем режиме и не отличается от того, что было раньше. Встречаемся, обсуждаем игроков и позиции, требующие усиления.

ФК "Шахтер"
Теги: Шахтер Фонсека
Сегодня, 09:21
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