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Олег Гусев: пока я ещё футболист

Полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (2:1) в 32-м туре чемпионата Украины.

"Ничего вечного не бывает. Я к этому готовился с зимы, поэтому психологически был готов. Жизнь продолжается! Хотелось бы еще раз поблагодарить всех болельщиков, настоящих болельщиков «Динамо», которые на протяжении всех этих 15-ти лет поддерживали клуб даже в тяжелые времена и никогда не отворачивались. Истинным болельщикам хочется сказать спасибо. Победы еще придут, сегодняшний матч еще раз доказал, что у нас есть команда. В следующем году я жду от нее только побед. Пока я еще футболист. К сожалению, трофеев нет, но надо сплотиться, чтобы в следующем году выиграть как можно больше и покончить с этой гегемонией. Команда хорошая, молодежь сплоченная, они разберутся. Если они будут играть с такой отдачей, как сегодня, все будет в их руках. И чемпионство можно будет взять досрочно", - цитирует Гусева dynamo.kiev.ua.
Теги: Гусев Динамо Киев
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