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Санти Касорла, возможно, вернется в "Вильярреал"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла в летнее межсезонье будет тренироваться вместе с "Вильярреалом".

Как сообщает Sky Sports, если футболист хорошо проявит себя на тренировках, ему будет предложен контракт на один сезон. Его соглашение с "Арсеналом" истекает 30 июня, и он сможет перейти на правах свободного агента.
Теги: Касорла Вильярреал Арсенал Трансферы
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