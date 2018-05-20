Санти Касорла, возможно, вернется в "Вильярреал"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла в летнее межсезонье будет тренироваться вместе с "Вильярреалом".Как сообщает Sky Sports, если футболист хорошо проявит себя на тренировках, ему будет предложен контракт на один сезон. Его соглашение с "Арсеналом" истекает 30 июня, и он сможет перейти на правах свободного агента.