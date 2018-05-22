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Спортивный директор "Ромы": Алиссон не продается!

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи прокомментировал слухи о возможном уходе в "Реал" бразильского вратаря Алиссона:

"Если Алиссон и покинет команду, то только в том случае, если я сам снова стану голкипером! Это единственный возможный вариант его ухода, но я не знаю, готов ли я снова играть в футбол", - цитирует Мончи Fourfourtwo

Напомним, что сам Мончи в 90-х годах выступал за "Севилью" в качестве голкипера.
Теги: Рома Алиссон
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