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Ростов-на-Дону Ахмат
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Спортивный директор "Ромы": Алиссон не продается!
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи прокомментировал слухи о возможном уходе в "Реал" бразильского вратаря Алиссона:
"Если Алиссон и покинет команду, то только в том случае, если я сам снова стану голкипером! Это единственный возможный вариант его ухода, но я не знаю, готов ли я снова играть в футбол", - цитирует Мончи Fourfourtwo
Напомним, что сам Мончи в 90-х годах выступал за "Севилью" в качестве голкипера.
"Если Алиссон и покинет команду, то только в том случае, если я сам снова стану голкипером! Это единственный возможный вариант его ухода, но я не знаю, готов ли я снова играть в футбол", - цитирует Мончи Fourfourtwo
Напомним, что сам Мончи в 90-х годах выступал за "Севилью" в качестве голкипера.
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