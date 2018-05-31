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Маурисио Почеттино – основной кандидат на пост тренера "Реала"

По информации COPE, главный кандидат на пост тренера "Реала" – тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

46-летний аргентинец связан со "шпорами" контрактом, рассчитанным до окончания сезона-2022/23. Сообщалось, что он может покинуть клуб, если получит предложение от "Реала" или "ПСЖ".
Теги: Реал Почеттино
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