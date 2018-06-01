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"Ювентус" проявляет интерес Константиносу Маноласу

Защитник "Ромы" Костантинос Манолас попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Footmercato.net.

Футболист рассматривается руководством "бьянконери" в качестве потенциальной замены Мехди Бенатиа, который может покинуть команду этим летом.

В минувшем сезоне Манолас провел 45 матчей во всех турнирах и отметился 4 голами.
Теги: Манолас Ювентус Рома Трансферы
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