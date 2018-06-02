Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104659
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 8
Ситуация на юго-востоке Украины 119495
Отдых в Крыму. 182
Товарищеские матчи сборной России 9
Политика и события в стране и мире 4221
КБ-Гостевая 26660
Курилка 1525

Новости партнеров

Карлос Бакка не хочет возвращаться в "Милан"

Колумбийский нападающий Карлос Бакка рассказал, что хочет продолжить выступать за "Вильярреал", цвета которого он защищал на правах аренды в завершившемся сезоне.

"Моя цель — остаться в Испании. У меня еще два года по контракту с "Миланом", но мы ведем переговоры с "Вильярреалом".

Здесь я был счастлив, надеюсь, мы поступаем правильно", — цитирует Бакку Football Italia.
Теги: Бакка
Сегодня, 12:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
да уж, вот он, нынешний уровень Милана. Если раньше туда попасть у многих мечтой было, то сейчас часто слышишь такие вот заявления
но тут стоит заметить что в испании у него и правда дела лучше обстоят


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.