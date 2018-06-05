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Полузащитник "Бордо" Малком может перейти в "Интер"

Полузащитник "Бордо" Малком интересен "Интеру", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Агенты 21-летнего бразильца проводят в Милане встречу с президентом французского луба, на которой обсуждается возможный переезд игрока в Италию.

«Интер» хочет найти подходящие условия, на которых трансфер можно будет осуществить.
Теги: Малком Бордо Интер
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