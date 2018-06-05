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Массимилиано Аллегри отказался вступать в переговоры с "Реалом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался возглавить мадридский "Реал".

Как сообщает Cadena SER, 50-летний специалист хочет продолжить работать в туринском клубе.

Аллегри был запасным вариантом руководства "сливочных" на тот случай, если им не удастся договориться с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Теги: Аллегри Реал
Сегодня, 08:42
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№1 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 08:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
надо было Иньесту оставлять тренером, нехрен ему в Японии торчать
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
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