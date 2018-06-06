Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 31
Ситуация на юго-востоке Украины 119547
Политика и события в стране и мире 4301
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Зенит 104678
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

"Тоттенхэм" готов выложить за Антони Марсьяля 60 млн евро

По информации Daily Mail, лондонский "Тоттенхэм" готовит трансферное предложение по приобретению нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.

Сообщается, что сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний француз принял участие в 30 матчах в чемпионате Англии, забил девять голов и отдал пять результативных передач.



Теги: Тоттенхэм Марсьяль
Сегодня, 10:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.