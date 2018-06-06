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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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"Тоттенхэм" готов выложить за Антони Марсьяля 60 млн евро
По информации Daily Mail, лондонский "Тоттенхэм" готовит трансферное предложение по приобретению нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.
Сообщается, что сумма сделки может составить 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне 22-летний француз принял участие в 30 матчах в чемпионате Англии, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Сообщается, что сумма сделки может составить 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне 22-летний француз принял участие в 30 матчах в чемпионате Англии, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
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