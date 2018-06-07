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Роналду: будущее за Неймаром, Мбаппе, Азаром, Рэшфордом, Дембеле и Асенсио

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал имена шести игроков, которые способны стать по-настоящему великими футболистами.

"Насчет следующего поколения... Думаю, что все шансы достичь настоящего величия в футболе есть у нескольких футболистов. Назову шесть фамилий. Неймар, Мбаппе, Дембеле, Рэшфорд, Азар и Асенсио. За ними будущее", - цитирует Роналду Mundo Deportivo.
Теги: Азар Асенсио Рэшфорд Неймар Мбаппе Дембеле
Сегодня, 10:38
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(1)
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все крайние форварды по сути. И к тому же 2 француза и 2 футболиста ПСЖ


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Игра Зенита при Манчини - умная, тонкая, для настоящих ценителей
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:52) #
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Азару уже под 30 лет ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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