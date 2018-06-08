"Интер договорился о продлении контракта с Миланом Шкриньяром

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Милан Шкриньяр продлит контракт с "Интером" до 2023 года, сообщает La Gazzetta dello Sport
По новому соглашению 23-летний футболист будет зарабатывать 2,2 миллиона евро в год.
Напомним, что ранее интерес к словаку проявляли "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".
По новому соглашению 23-летний футболист будет зарабатывать 2,2 миллиона евро в год.
Напомним, что ранее интерес к словаку проявляли "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".
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