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Источник: "Челси" выплатит 38 млн евро отступных за Костаса Маноласа

По информации Football Italia, pащитник "Ромы" Костас Манолас в ближайшее время перейдет в "Челси".

Лондонцы готовы активировать опцию выкупа в контракте Маноласа, которая составляет 38 млн евро, и уже уведомили об этом руководство "Ромы".

Теперь клубу предстоит провести переговоры с самим игроком и договориться с ним об условиях будущего соглашения.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 29 матчах итальянской Серии А.
Теги: Челси Рома Манолас
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