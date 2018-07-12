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"Ливерпуль" предложил "Роме" 65 млн евро за Алиссона

"Ливерпуль" по-прежнему намерен приобрести вратаря "Ромы" Алиссона, на которого также претендуют "Челси" и "Реал".

Мерсисайдцы предложили за 25-летнего голкипера сборной Бразилии 60 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Пока это самое щедрое предложение за Алиссона. Однако римский клуб требует за вратаря не менее 70 млн.

Sports.ru
Теги: Алиссон Рома Ливерпуль
Сегодня, 15:22
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Однако римский клуб требует за вратаря не менее 70 млн.

Писали, что уже дешевле 80-ти не продадут, т.ч. Пул вероятно прощупывает почву.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (1)
online

чем их Кариус не устраивает?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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