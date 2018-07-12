"Ливерпуль" предложил "Роме" 65 млн евро за Алиссона

"Ливерпуль" по-прежнему намерен приобрести вратаря "Ромы" Алиссона, на которого также претендуют "Челси" и "Реал".Мерсисайдцы предложили за 25-летнего голкипера сборной Бразилии 60 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.Пока это самое щедрое предложение за Алиссона. Однако римский клуб требует за вратаря не менее 70 млн.