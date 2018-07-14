A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Хаддерсфилд" подписал защитника "Боруссии" Эрика Дурма

Защитник "Боруссии" Эрик Дурм стал игроком "Хаддерсфилда", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

26-летний немец провел за "шмелей" более 200 матчей, также 7 раз выступал в составе сборной Германии.
Теги: Хаддерсфилд Трансферы
Сегодня, 00:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.