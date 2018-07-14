"Хаддерсфилд" подписал защитника "Боруссии" Эрика Дурма

Защитник "Боруссии" Эрик Дурм стал игроком "Хаддерсфилда", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.26-летний немец провел за "шмелей" более 200 матчей, также 7 раз выступал в составе сборной Германии.