A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Полузащитник "Челси" Тьемуе Бакайоко может провести ближайший сезон в Испании

По информации Paris United, в услугах француза заинтересована "Севилья".

Испанский клуб готов арендовать игрока у лондонцев и выплачивать Бакайоко 90 процентов от его нынешней зарплаты в "Челси", которая составляет 6 миллионов фунтов.

В этом сезоне Бакайоко провел за "Челси" 29 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.
Теги: Севилья Челси
Сегодня, 12:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.