A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Пепе может продолжить карьеру а АПЛ

Защитник "Бешикташа" Пепе может продолжить карьеру в "Вулверхэмптоне", сообщает Fanatik.

Португальца оценивают в 7 миллионов евро.

Контракт Пепе с турецким клубом заканчивается следующим летом. В прошлом сезоне он отыграл 34 матча в составе команды.
Теги: Бешикташ Пепе Вулверхэмптон
Сегодня, 11:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.