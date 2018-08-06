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Понтус Вернблум может продолжить карьеру в Турции

Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум может подписать контракт с "Галатасараем", сообщает Sabah.

Ранее сообщалось, что греческий ПАОК прекратил переговоры с Вернблумом из-за того, что тот долго не мог принять окончательное решение. По сведениям греческих СМИ, жена шведа не могла подобрать квартиру для переезда.
Теги: Вернблум ПАОК Галатасарай
Сегодня, 08:45
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