Ведран Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука завершил карьеру за сборную Хорватии."Когда я впервые надел футболку национальной сборной в 2002 году в возрасте 16 лет, я был ребенком. Я даже не мечтал, что игра за сборную станет частью как моей футбольной карьеры, так и жизни в целом. Теперь пришло время попрощаться и сказать спасибо. Спасибо всем людям, с которыми я делил раздевалку сборной на протяжении всех этих лет, многие из этих людей стали моими друзьями на всю жизнь.Я всегда отдавал всего себя игре за Хорватию. Я многому научился. Навсегда останусь самым большим поклонником нашей сборной. Хорватия – превыше всего!", - цитирует Чорлуку сайт Федерации футбола Хорватии.