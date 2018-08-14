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Владимир Стогниенко вновь будет комментировать Серию А

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко в своём твиттере объявил о сотрудничестве со спортивным каналом Сила ТВ, на котором он будет комментировать итальянскую Серию А.



Новый сезон Серии А стартует в субботу, 18 августа, матчем "Кьево" – "Ювентус".
Теги: Стогниенко
Сегодня, 12:21
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№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 12:23) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: gall77
Это хорошо! Но что такое это Сила ТВ?

группа вк и одноклассниках. Канал они никак не запустят
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 12:22) #
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Это хорошо! Но что такое это Сила ТВ?


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009 [жалоба]
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