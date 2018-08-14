Владимир Стогниенко вновь будет комментировать Серию А

Новости (приятные для меня). Как известно, Сила ТВ будет показывать в этом году Серию А. Мне предложили комментировать, я с удовольствием согласился. На ближайшие выходные уже были планы, к сожалению, так что дебютирую во втором туре.#ForzaItalia #SerieA #трудоблагораживает