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Денис Черышев прокомментировал свой переход в "Валенсию"

Полузащитник Денис Черышев прокомментировал свое возвращение в стан "летучих мышей".

Напомним, "Валенсия" договорилась с "Вильяреалом" о годичной аренде российского футболиста.



Черышев уже выступал за "Валенсию" в 2016 году на правах аренды из "Реала", воспитанником которого он является.

Твиттер Дениса Черышева
Теги: Черышев Денис Валенсия Вильярреал
Сегодня, 14:57
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну не вижу его в Валенсии
там вообще надеялись на возврат Гуэдеша (Гедеша)
что же, удачи, Денис


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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