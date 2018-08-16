Мэр Неаполя отреагировал на грубое высказывание президента "Наполи"

Мэр Неаполя Луиджи Де Манджистрис ответил президенту "Наполи" Аурелио Де Лаурентису, который в жесткой форме раскритиковал состояние домашнего стадиона клуба "Сан-Паоло", сравнив его с туалетом."Я был ошеломлен некоторыми заявлениями Де Лаурентиса. Он говорит, что "Сан-Паоло" — это туалет. Ну, он ничего не сделал, чтобы починить туалет. Он, в отличие от других президентов, не вложил даже €1, но нашел деньги для других сделок.Что касается контракта, то у нас была встреча и на следующий день он передумал. Стадион принадлежит городу, предложения купить его никогда не было", — цитирует мэра Football Italia со ссылкой на Il Mattino.