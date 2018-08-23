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Фернандо Торрес забил красивый гол за "Саган Тосу" в матче против команды Иньесты (видео)

Нападающий "Саган Тосу" Фернандо Торрес забил свой первый гол за японский клуб. Случилось это в матче Кубка страны против "Виссел Кобе" (3:0), за который выступает Андрес Иньеста.

Торрес забил мяч на 84-й минуте. Ранее он не мог забить на протяжении семи матчей.

Теги: Торрес Иньеста
Сегодня, 18:46
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гол как гол, что тут красивого ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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