Фернандо Торрес забил красивый гол за "Саган Тосу" в матче против команды Иньесты (видео)

Нападающий "Саган Тосу" Фернандо Торрес забил свой первый гол за японский клуб. Случилось это в матче Кубка страны против "Виссел Кобе" (3:0), за который выступает Андрес Иньеста.Торрес забил мяч на 84-й минуте. Ранее он не мог забить на протяжении семи матчей.