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Судья отменил 2 гола "Баварии" в ворота "Хоффенхайма" после просмотра видеоповтора

В матче 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Хоффенхайм" (3:1) были не засчитаны голы мюнхенцев Арьена Роббена и Томаса Мюллера.

Арбитр Бастиан Данкерт прибегнул к помощи видеоповторов. Мяч голландца, забитый на добивании пенальти, был отменён из-за того, что Роббен вбежал в штрафную раньше удара с "точки" Роберта Левандовски, 11-метровый был успешно перебит поляком. Затем судья отменил гол, который забил Томас Мюллер на 88-й минуте. Нападающий сыграл рукой.

Теги: Мюллер Бавария Хоффенхайм
Вчера, 23:46
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