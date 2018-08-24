Судья отменил 2 гола "Баварии" в ворота "Хоффенхайма" после просмотра видеоповтора

El ?rbitro revis? la imagen y anul? el tercero al Bayern, por mano de M?ller. pic.twitter.com/fjpxrWjNAO — La Casa del F?tbol en Movistar+ (@casadelfutbol) August 24, 2018

В матче 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Хоффенхайм" (3:1) были не засчитаны голы мюнхенцев Арьена Роббена и Томаса Мюллера.Арбитр Бастиан Данкерт прибегнул к помощи видеоповторов. Мяч голландца, забитый на добивании пенальти, был отменён из-за того, что Роббен вбежал в штрафную раньше удара с "точки" Роберта Левандовски, 11-метровый был успешно перебит поляком. Затем судья отменил гол, который забил Томас Мюллер на 88-й минуте. Нападающий сыграл рукой.