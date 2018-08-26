Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Массимилиано Аллегри: Роналду очень скромный парень

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал об адаптации новичка команды Криштиану Роналду в туринском клубе.

Португалец выходил в стартовом составе своей команды в двух первых турах чемпионата Италии, однако отличиться забитыми мячами не смог. В игре против "Лацио" форвард сделал голевую передачу.

"Итальянский футбол сильно отличается от испанского, Роналду это понимает, и он адаптируется очень хорошо. Это очень скромный парень, я очень доволен его подходом", — приводит слова специалиста Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Роналду Ювентус
Сегодня, 13:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (2)
online

laughing


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (1)
online

Рональду ещё развивается. Он профи .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.