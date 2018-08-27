Новости партнеров

Шевченко: играть только на контратаках - дорога в никуда

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что он хочет видеть от своей команды:

- Для меня сейчас главное - это результат. Мы два года перестраивали команду, вводили новых игроков, поставили определенную стратегию, структуру игры команды. Для меня главное - попасть на чемпионат Европы. Это самая главная задача. Команда должна уметь все: держать мяч, хорошо обороняться и использовать пространство, то есть моментами играть на контратаках. Играть только на контратаках и отбиваться - это дорога в никуда, такой футбол ни к чему не приведет. Не вижу смысла даже пытаться так играть. Я не собираюсь менять философию украинского футбола. Не могу сказать, что в свое время "Динамо" играло только на контратаках. Команда умела дела все, - приводит слова специалиста "Террикон"
Теги: сборная Украины Шевченко
Сегодня, 09:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Шевченко игрок то великий, но тут не соглашусь
если у тебя есть подбор игроков для игры в атаке - спору нет
но не поверю я что аутсайдер будет с топовым клубом "шашки наголо".
да и даже топовые команды часто строят игру от обороны
если нужен результат - то порой и автобус ставят.


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.