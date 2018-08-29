"Милан" интересуется Антони Марсьялем

"Милан" попробует заполучить вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля в зимнее трансферное окно.По информации RMC Sport, француз не собирается продлевать контракт с "красными дьяволами". Нынешнее соглашение заканчивается летом 2019 года. Помимо "Милана" на игрока претендуют туринский "Ювентус" и лондонский "Челси".В прошлом сезоне Марсьяль принял участие в 30 матчах в составе "Манчестер Юнайтед", отметился девятью голами и пятью результативными передачами.