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Кулибали продлил контракт с "Наполи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали продлил контракт с клубом на два года.

Теперь его соглашение действует до июня 2023 года, сообщается на официальном сайте команды.
Теги: Кулибали Наполи
Сегодня, 00:22
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