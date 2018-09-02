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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Тренер сборной Хорватии: Роналду – эгоист. Я бы никогда не захотел видеть его в своей команде (5)
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Матч "Краснодар" - "Локомотив" посетили 25714 зрителей (3)
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Болельщики "Краснодара" освистали Федора Смолова (видео) (8)
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Максим Канунников: мы не топ-команда, у "Анжи" не было мыслей сидеть в обороне всю игру (2)
Кулибали продлил контракт с "Наполи"
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали продлил контракт с клубом на два года.
Теперь его соглашение действует до июня 2023 года, сообщается на официальном сайте команды.
Теперь его соглашение действует до июня 2023 года, сообщается на официальном сайте команды.
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