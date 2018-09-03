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Черышеву комфортно в "Валенсии", но он игрок 60 минут. Как Денис дебютировал в старте
Валенсийское дерби для российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева стало первым матчем, который он начал в стартовом составе команды. Главный тренер испанского клуба Марселино Гарсия Тораль при выборе тактики придерживается консервативных взглядов: 4-4-2 с выраженными полузащитниками, где Черышев должен был закрывать левый край. Rusfootball.info – об игре футболиста сборной России.
После поражения от «Эспаньола» в прошлом туре чемпионата Испании болельщики накинулись с гневными сообщениями на тренерский штаб клуба с просьбами выпускать Черышева в стартовом составе. С «Эспаньолом» центрхав Даниэль Васс занял нетипичную для себя позицию слева, не оправдав возложенных ожиданий. Вряд ли Тораль прислушивался к общественному мнению, но Денис с «Леванте» всё же получил свой шанс в старте. Васс передвинулся в центр, а Черышев оказался на привычном левом фланге.
Тораль очень хорошо знаком с Денисом, встретились они в 2014 году в «Вильярреале». Именно при этом тренере российский полузащитник провел один из самых эффектных периодов в своей карьере, заработав за сезон по системе гол+пас 15 очков. В том году даже было попадание в символическую сборную Примеры в декабре и январе.
Вернемся к матчу. В позиционном нападении «Валенсия» активно использовала фланг Черышева. Всё тот же датчанин Васс, подхватывая мяч на левом краю, уводил за собой соперника в центр, после чего отдавал передачу на россиянина, который подключался по бровке. Денис раз за разом своей передачей пытался найти в штрафной Гамейро. Минимум два эпизода после таких подач едва не завершились голом.
Черышев классно действовал и на завершении атак. Именно грамотное открывание в финальную часть атаки позволило полузащитнику открыть свой счет голов за «Валенсию». Гамейро выдвинулся на ближнюю штангу, тем самым, открыв позицию для подключавшегося Черышева. Подача от Карлоса Солера, игра на опережение Дениса – эффектный гол.
При быстрых атаках «Валенсия» Тораля умеет перестраиваться на схему 4-3-3, где российский вингер уже играет на позиции крайнего нападающего. Морено смещался правее, Гамейро становился выдвинутым вперед форвардом. В полузащите Васс и Солер отвечали за центр поля, периодически смещаясь в края, а Парехо был четким диспетчером, подхватывавший атаку вторым темпом. На такой позиции у Дениса часто появлялись моменты для удара, поэтому он один из лидеров «Валенсии» в матче, даже при учете 60 сыгранных минут – 3 удара, больше только у Гамейро – 4, и Морено – 5. Черышеву удобно играть крайним форвардом. У него развязаны руки. Он может уходить глубоко во фланг или смещаться в центр, создавая второю волну атаки. Денис так же действовал и в сборной, результат мы знаем.
«Летучие мыши» в матче против «Леванте» оборонялись двумя линиями по четыре человека. Черышев занимал позицию в верхней четверке, сужаясь ближе к центру. Таким образом, Денис с партнёрами по команде располагался максимально узко друг к другу, вынуждая «Леванте» играть через край. В целом, россиянин справлялся с поставленной задачей, действуя конкретно по игроку, но возможные быстрые выходы из обороны через Черышева прерывались фулбеками соперника. Отобрать мяч у полузащитника получилось лишь один раз.
Россиянин, получая мяч, не возится с ним, а через одно-два касания направляет его в ноги партнеру. С одной стороны - это быстрота принятия решений и моментальное развитие атаки, с другой - скорейшее избавление от мяча. На счету Черышева 43 касания. Мало на быстроногого вингера.
Тораль на 70 минуте меняет Дениса. Замена очевидная. Черышев - игрок 60 минут, которого не хватает на полный матч. В этом мы убеждались и на чемпионате мира. Если он выходил в стартовом составе, Черчесов менял его с максимальной точностью после 60-65 минут игрового времени. Вот и во встрече с «Леванте» Денис подсел во втором тайме, реже подключаясь вперёд. Снизился процент точных передач. Возможно, на полную ему не дают выкладываться рецидивы старых травм. Возможно, он сам на психологическом уровне не желает перегружать и без того свой больной организм. Окончательный ответ на этот вопрос, наверное, знает только он сам.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
Фото: Instagram Дениса Черышева
После поражения от «Эспаньола» в прошлом туре чемпионата Испании болельщики накинулись с гневными сообщениями на тренерский штаб клуба с просьбами выпускать Черышева в стартовом составе. С «Эспаньолом» центрхав Даниэль Васс занял нетипичную для себя позицию слева, не оправдав возложенных ожиданий. Вряд ли Тораль прислушивался к общественному мнению, но Денис с «Леванте» всё же получил свой шанс в старте. Васс передвинулся в центр, а Черышев оказался на привычном левом фланге.
Тораль очень хорошо знаком с Денисом, встретились они в 2014 году в «Вильярреале». Именно при этом тренере российский полузащитник провел один из самых эффектных периодов в своей карьере, заработав за сезон по системе гол+пас 15 очков. В том году даже было попадание в символическую сборную Примеры в декабре и январе.
Вернемся к матчу. В позиционном нападении «Валенсия» активно использовала фланг Черышева. Всё тот же датчанин Васс, подхватывая мяч на левом краю, уводил за собой соперника в центр, после чего отдавал передачу на россиянина, который подключался по бровке. Денис раз за разом своей передачей пытался найти в штрафной Гамейро. Минимум два эпизода после таких подач едва не завершились голом.
Черышев классно действовал и на завершении атак. Именно грамотное открывание в финальную часть атаки позволило полузащитнику открыть свой счет голов за «Валенсию». Гамейро выдвинулся на ближнюю штангу, тем самым, открыв позицию для подключавшегося Черышева. Подача от Карлоса Солера, игра на опережение Дениса – эффектный гол.
Первый гол Дениса Черышева в сезоне-2018/19 pic.twitter.com/8AJhgr3iY3— Alexandr Dorski (@dorskiy) September 2, 2018
При быстрых атаках «Валенсия» Тораля умеет перестраиваться на схему 4-3-3, где российский вингер уже играет на позиции крайнего нападающего. Морено смещался правее, Гамейро становился выдвинутым вперед форвардом. В полузащите Васс и Солер отвечали за центр поля, периодически смещаясь в края, а Парехо был четким диспетчером, подхватывавший атаку вторым темпом. На такой позиции у Дениса часто появлялись моменты для удара, поэтому он один из лидеров «Валенсии» в матче, даже при учете 60 сыгранных минут – 3 удара, больше только у Гамейро – 4, и Морено – 5. Черышеву удобно играть крайним форвардом. У него развязаны руки. Он может уходить глубоко во фланг или смещаться в центр, создавая второю волну атаки. Денис так же действовал и в сборной, результат мы знаем.
Тепловая карта Дениса Черышева по данным WhoScored.com
«Летучие мыши» в матче против «Леванте» оборонялись двумя линиями по четыре человека. Черышев занимал позицию в верхней четверке, сужаясь ближе к центру. Таким образом, Денис с партнёрами по команде располагался максимально узко друг к другу, вынуждая «Леванте» играть через край. В целом, россиянин справлялся с поставленной задачей, действуя конкретно по игроку, но возможные быстрые выходы из обороны через Черышева прерывались фулбеками соперника. Отобрать мяч у полузащитника получилось лишь один раз.
Расстановка "Валенсии" в позиционной обороне
Россиянин, получая мяч, не возится с ним, а через одно-два касания направляет его в ноги партнеру. С одной стороны - это быстрота принятия решений и моментальное развитие атаки, с другой - скорейшее избавление от мяча. На счету Черышева 43 касания. Мало на быстроногого вингера.
Тораль на 70 минуте меняет Дениса. Замена очевидная. Черышев - игрок 60 минут, которого не хватает на полный матч. В этом мы убеждались и на чемпионате мира. Если он выходил в стартовом составе, Черчесов менял его с максимальной точностью после 60-65 минут игрового времени. Вот и во встрече с «Леванте» Денис подсел во втором тайме, реже подключаясь вперёд. Снизился процент точных передач. Возможно, на полную ему не дают выкладываться рецидивы старых травм. Возможно, он сам на психологическом уровне не желает перегружать и без того свой больной организм. Окончательный ответ на этот вопрос, наверное, знает только он сам.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
Фото: Instagram Дениса Черышева
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