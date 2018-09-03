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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Главный тренер "Ювентуса" рассказал, почему Роналду до сих пор не смог забить
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, почему португалец Криштиану Роналду пока не смог отметиться забитым мячом.
"Серия А — это лига, где команды надежно обороняются. Не хочу сказать, что Серия А лучше других европейских чемпионатов или наоборот. Давайте просто скажем так: команды здесь очень сильны игрой в обороне, и тренеры очень хороши. Они изучают каждый матч, стараются не оставлять свободного места на поле соперникам.
Все принижают Серию А, но тут очень тяжело забить 40 мячей за сезон. Гонсало Игуаин однажды это сделал, но это невероятная планка. Обычно лучший бомбардир в Италии забивает 26-27 мячей, но при этом обычно он не выигрывает чемпионский титул, поэтому для нас это, может быть, и к лучшему", — приводит слова Аллегри Goal.
"Газета.ру"
"Серия А — это лига, где команды надежно обороняются. Не хочу сказать, что Серия А лучше других европейских чемпионатов или наоборот. Давайте просто скажем так: команды здесь очень сильны игрой в обороне, и тренеры очень хороши. Они изучают каждый матч, стараются не оставлять свободного места на поле соперникам.
Все принижают Серию А, но тут очень тяжело забить 40 мячей за сезон. Гонсало Игуаин однажды это сделал, но это невероятная планка. Обычно лучший бомбардир в Италии забивает 26-27 мячей, но при этом обычно он не выигрывает чемпионский титул, поэтому для нас это, может быть, и к лучшему", — приводит слова Аллегри Goal.
"Газета.ру"
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