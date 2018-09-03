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Главный тренер "Ювентуса" рассказал, почему Роналду до сих пор не смог забить

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, почему португалец Криштиану Роналду пока не смог отметиться забитым мячом.

"Серия А — это лига, где команды надежно обороняются. Не хочу сказать, что Серия А лучше других европейских чемпионатов или наоборот. Давайте просто скажем так: команды здесь очень сильны игрой в обороне, и тренеры очень хороши. Они изучают каждый матч, стараются не оставлять свободного места на поле соперникам.

Все принижают Серию А, но тут очень тяжело забить 40 мячей за сезон. Гонсало Игуаин однажды это сделал, но это невероятная планка. Обычно лучший бомбардир в Италии забивает 26-27 мячей, но при этом обычно он не выигрывает чемпионский титул, поэтому для нас это, может быть, и к лучшему", — приводит слова Аллегри Goal.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Аллегри
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
при чем тут оборона если уже 25 ударов нанес )) прошлый год также начинал зато потом как разыгрался
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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