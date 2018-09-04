Новости партнеров

Рахим Стерлинг покинул расположение национальной команды из-за проблем со спиной

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был вынужден покинуть расположение сборной Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист испытывает проблемы со спиной.

На чемпионате мира 2018 года Стерлинг принял участие в шести матчах сборной Англии, в которых отличился результативной передачей.

В прошлом сезоне чемпионата страны полузащитник забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач в 33 встречах.

"Газета.ру"
Теги: Стерлинг Сборная Англии
Сегодня, 09:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.