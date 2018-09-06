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Юрий Газинский: против Турции будем играть на победу

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский рассказал об ответственности, которая будет сопровождать матчи национальной команды после удачного выступления на ЧМ-2018. Он также отметил, что в завтрашнем матче с командой Турции россияне будут играть только на победу.

"Как сохранить расположение страны после удачного ЧМ? Мы сами этого хотели. Подняли планку, теперь надо планку удержать. Представляем сборную страны, все понимают, какая это ответственность. Будем играть на победу", - цитирует Газинского Sport24.
Теги: Газинский Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 18:44
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