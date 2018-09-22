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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"МЮ" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", "Сити" разгромил "Кардифф"
"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 6-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1).
Чемпионат Англии
6 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 1:1
Гол: Фред, 19 - Моутинью, 55
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Шоу, Смоллинг, Линделёф, Феллайни, Погба, Фред (Марсьяль, 63), Лингард (Перейра, 75), Лукаку, Санчес (Мата, 63)
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти (Траоре, 75), Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Моутинью (Сесс, 80), Невеш, Жота (Гиббс-Вайт, 87), Хименес, Кошта
Предупреждения: Шоу, 40, Невеш, 61
"Кардифф Сити" – "Манчестер Сити" 0:5
Гол: Агуэро, 32, Силва, 35, Гюндоган, 45, Марез, 67, 89
"Кардифф Сити": Этеридж, Ли Пелтье (Ричардс, 51), Каннингем, Моррисон, Манга, Артер (Мерфи, 75), Камараса, Раллс, Рид, Уорд (Зохоре, 63), Хойлетт
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Делф, Фернандиньо (Стоунз, 74), Силва, Гюндоган (Фоден, 69), Стерлинг, Зане, Агуэро (Марез, 61)
Предупреждения: Раллс, 45+1, Фернандиньо, 61
Чемпионат Англии
6 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 1:1
Гол: Фред, 19 - Моутинью, 55
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Шоу, Смоллинг, Линделёф, Феллайни, Погба, Фред (Марсьяль, 63), Лингард (Перейра, 75), Лукаку, Санчес (Мата, 63)
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти (Траоре, 75), Хонни, Боли, Коди, Беннетт, Моутинью (Сесс, 80), Невеш, Жота (Гиббс-Вайт, 87), Хименес, Кошта
Предупреждения: Шоу, 40, Невеш, 61
"Кардифф Сити" – "Манчестер Сити" 0:5
Гол: Агуэро, 32, Силва, 35, Гюндоган, 45, Марез, 67, 89
"Кардифф Сити": Этеридж, Ли Пелтье (Ричардс, 51), Каннингем, Моррисон, Манга, Артер (Мерфи, 75), Камараса, Раллс, Рид, Уорд (Зохоре, 63), Хойлетт
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Делф, Фернандиньо (Стоунз, 74), Силва, Гюндоган (Фоден, 69), Стерлинг, Зане, Агуэро (Марез, 61)
Предупреждения: Раллс, 45+1, Фернандиньо, 61
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