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Паоло Мальдини назвал Рамоса лучшим защитником в мире

Бывший защитник и капитан итальянского "Милана" Паоло Мальдини высоко оценил игру капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, выступающего на той же позиции.

"Серхио Рамос уже давно является лучшим центральным защитником в мире", — цитирует Мальдини издание Mundo Deportivo.

Паоло Мальдини находится в Лондоне, где сегодня будет названо имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА.

"Газета.ру"
Теги: Мальдини Рамос
Сегодня, 02:33
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