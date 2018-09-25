Паоло Мальдини назвал Рамоса лучшим защитником в мире

Бывший защитник и капитан итальянского "Милана" Паоло Мальдини высоко оценил игру капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, выступающего на той же позиции."Серхио Рамос уже давно является лучшим центральным защитником в мире", — цитирует Мальдини издание Mundo Deportivo.Паоло Мальдини находится в Лондоне, где сегодня будет названо имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА.