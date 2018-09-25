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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Паоло Мальдини назвал Рамоса лучшим защитником в мире
Бывший защитник и капитан итальянского "Милана" Паоло Мальдини высоко оценил игру капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, выступающего на той же позиции.
"Серхио Рамос уже давно является лучшим центральным защитником в мире", — цитирует Мальдини издание Mundo Deportivo.
Паоло Мальдини находится в Лондоне, где сегодня будет названо имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА.
"Газета.ру"
"Серхио Рамос уже давно является лучшим центральным защитником в мире", — цитирует Мальдини издание Mundo Deportivo.
Паоло Мальдини находится в Лондоне, где сегодня будет названо имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА.
"Газета.ру"
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