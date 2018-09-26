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"Интер" в родных стенах переиграл "Фиорентину"

"Интер" обыграл "Фиорентину" в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

5 тур

"Интер" – "Фиорентина" 2:1

Голы: Икарди, 45 (пен.), Кьеза, 53, Д'Амброзио, 77

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Врей, Шкриньяр, Асамоа, Брозович, Кандрева (Политано, 58), Фалеро (Кейта, 68), Найнгголан, Перишич (Гальярдини, 88), Икарди

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги, Песселья, Уго, Верету, Бенасси (Влахович,84), Фернандеш (Жерсон, 64), Кьеза, Симеоне (Пьяца, 55), Миральяс

Предупреждения: Кьеза, 19, Фернандеш, 45+1, Асамоа, 72, Миральяс, 84
Теги: Интер Фиорентина
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