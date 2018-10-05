Рой Кин: в "Манчестер Юнайтед" собралось много нытиков

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике футболистов "красных дьяволов"."В "Манчестер Юнайтед" собралось много нытиков. Там есть игроки, которые недовольны главным тренером или его штабом. Они не хотят тренироваться должным образом, потому что их кто-то расстраивает. Понятно, что не все футболисты будут довольны главным тренером, а главному тренеру не будут нравиться все игроки. Но, будучи футболистом, вы должны играть за свою команду, несмотря на конфликты.Меня не волнует, какие разногласия у вас есть с главным тренером. Такова индустрия футбола, здесь случаются конфликты. Если вы являетесь игроком "Манчестер Юнайтед", надеваете футболку этой команды, а затем выходите на поле и выкладываетесь не на сто процентов, потому что кем-то недовольны, то мне остается только пожелать удачи Жозе Моуринью", — приводит слова Кина Sky Sports.