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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Николай Комличенко забил 11 гол в 11 матчах чемпионата Чехии
Российский нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко отличился в 11-й раз в этом сезоне в чемпионате Чехии.
В матче 11-го тура "Млада Болеслав" принимала на своём поле "Баник" из Остравы. Комличенко открыл счёт в этой игре на 38-й минуте. Однако в начале второго тайма гости забили два мяча и вышли вперёд. Тем не менее, уже в компенсированное время "Млада Болеслав" смогла уйти от поражения, забив второй гол - 2:2.
Права на Комличенко принадлежат "Краснодару". За чешский клуб форвард выступает на правах аренды уже второй сезон.
СЭ
В матче 11-го тура "Млада Болеслав" принимала на своём поле "Баник" из Остравы. Комличенко открыл счёт в этой игре на 38-й минуте. Однако в начале второго тайма гости забили два мяча и вышли вперёд. Тем не менее, уже в компенсированное время "Млада Болеслав" смогла уйти от поражения, забив второй гол - 2:2.
Права на Комличенко принадлежат "Краснодару". За чешский клуб форвард выступает на правах аренды уже второй сезон.
СЭ
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