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Николай Комличенко забил 11 гол в 11 матчах чемпионата Чехии

Российский нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко отличился в 11-й раз в этом сезоне в чемпионате Чехии.

В матче 11-го тура "Млада Болеслав" принимала на своём поле "Баник" из Остравы. Комличенко открыл счёт в этой игре на 38-й минуте. Однако в начале второго тайма гости забили два мяча и вышли вперёд. Тем не менее, уже в компенсированное время "Млада Болеслав" смогла уйти от поражения, забив второй гол - 2:2.

Права на Комличенко принадлежат "Краснодару". За чешский клуб форвард выступает на правах аренды уже второй сезон.

СЭ
Теги: Комличенко
Сегодня, 21:08
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:16)
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Ну вот будет готовый форворл для Краснодара .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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