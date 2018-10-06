Николай Комличенко забил 11 гол в 11 матчах чемпионата Чехии

Российский нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко отличился в 11-й раз в этом сезоне в чемпионате Чехии.В матче 11-го тура "Млада Болеслав" принимала на своём поле "Баник" из Остравы. Комличенко открыл счёт в этой игре на 38-й минуте. Однако в начале второго тайма гости забили два мяча и вышли вперёд. Тем не менее, уже в компенсированное время "Млада Болеслав" смогла уйти от поражения, забив второй гол - 2:2.Права на Комличенко принадлежат "Краснодару". За чешский клуб форвард выступает на правах аренды уже второй сезон.