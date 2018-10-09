Антонио Конте может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте претендует на пост главного тренера "Реала", сообщает Mundo Deportivo.Нынешний наставник "королевского клуба" Хулен Лопетеги находится на грани увольнения после четырехматчевой серии без побед. 49-летний итальянец - главный претендент на эту должность.