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Италия повторяет антирекорд, Украина преображается после перерыва
В Генуе накануне состоялся товарищеский матч между сборными Италии и Украины. На фоне скандала с участием Кокорина и Мамаева старт футбола сборных несколько отошёл в сторону. Но Rusfootball.info нашёл время, чтобы посмотреть этот товарищеский матч. Делимся наблюдениями.
После кошмара с непопаданием сборной Италии на чемпионат мира в России казалось, что «Скуадра Адзурра» достигла своего дна. Отставка Джампаоло Вентуры после такого позора была неминуемой, но решение назначить на пост рулевого итальянцев Роберто Манчини после провала с «Зенитом» выглядело несколько удивительным. Чем таким Манчини заслужил приглашения в сборную на роль нового спасителя?
Видимо, итальянцы просто не смогли договориться ни с кем другим, раз выбор пал на Манчини. Да и кого было брать, если Карло Анчелотти и Антонио Конте явно не горели желанием возглавить национальную команду?
Пока у Манчини мало что получается. Пожалуй, самым ярким решением нового тренера сборной стало возвращение в команду Марио Балотелли. Правда, сейчас Марио утратил свою приставку «супер». В нынешнем сезоне «Ницца», за которую выступает Балотелли, забила в 9 турах лишь 7 мячей, а сам Марио только трижды выходил на поле, но отличиться ещё не сумел.
Есть антирекорд
Сборная Италии в матче с Украиной продлила свою серию без побед. Итальянцы не могут победить уже в пяти домашних матчах подряд. В течение всего этого периода со «Скудрой Адзуррой» работает Роберто Манчини. В последний раз такое со сборной Италии происходило в промежутке между 1923 и 1925 годами! Ещё одним повторением антирекорда стал тот факт, что сборная Италии пропустила уже в восьмом матче подряд. Такого с национальной командой не случалось с 1959 года.
Пока при Роберто Манчини позитивных изменений не видно, по крайней мере, в плане результата. При этом нельзя сказать, что в игре со сборной Украины бывший босс «Зенита» сильно экспериментировал. В стартовом составе вышли многие игроки основы, включая Доннарумму, Кьеллини, Флоренци, Бонуччи, Верратти, Инсинье, Бернардески и Жоржиньо. Несмотря на боевой состав, итальянцам катастрофически не хватало креатива.
Роберто Манчини меняет рисунок игры сборной. В стыковых матчах со Швецией, которые стали роковыми для итальянцев во время предыдущего отборочного турнира, Италия действовала весьма примитивно. Итальянцы перешли на классический навал, наивно пытаясь выиграть воздух у рослого соперника. Также Вентура уповал на магию от лидеров, которая не сработала. Сегодня «Скуадра Адзурра» пытается играть в куда более привлекательный и комбинационный футбол. Получается со скрипом. В матче с украинцами хозяева периодически напоминали «Барселону» в плане владения и комбинационной игры. По статистическим показателям Италия разбила соперника: 63 на 37 по владению мячом, 15-3 по угловым, 15-8 по ударам по воротам. Тем не менее, КПД итальянцев оставил желать лучшего.
Свой единственный мяч хозяева забили после ошибки голкипера соперника Пятова, который не сумел отбить не самый сложный удар. В остальном итальянцы активно двигались, хорошо перемещали мяч по полю, но не находили вариантов для обострения. Пожалуй, сказалось и отсутствие чистого форварда. Наконечник копья Инсинье вряд ли мог в одиночку что-то придумать. При этом Инсинье то и дело опускался слишком глубоко в поисках мяча, фактически превращаясь в ложную девятку. По такой игре с тотальным преимуществом по владению мячом и многочисленными позиционными атаками хозяевам нужен был таргет мен, способный отвлечь на себя внимание для забеганий партнёров по команде. К слову, аналогичную игру Манчини зачастую выстраивал и в «Зените». Отказавшись от Дзюбы, Манчини создавал похожую концепцию с лёгкими форвардами, которая тоже не работала. Если вспомнить происходящее, то вчерашняя игра итальянцев во многом напоминала футбол «Зенита»: хороший контроль и отсутствие задумки впереди.
Сюрпризы от Шевченко
В свою очередь сборная Украины в первом тайме выглядела совсем беззубо. Украинцы, словно под впечатлением от магии имени соперника, прижались к своим воротам, устроив настоящий автобус. Правда, периодически он явно барахлил. Гостям никак не удавалось наладить контратаки, да ещё в концовке тайма и защитники украинской сборной начали чудить, теряя мяч в простых ситуациях.
Только после пропущенного мяча гости сумели раскрепоститься. После окончания матча наставник гостей Андрей Шевченко высоко оценил игру своей команды, хотя и отметил, что за первый тайм украинские футболисты не заслуживали комплиментов.
После пропущенного гола украинцы словно осознали, что перед ними находится ненастоящая Италия. В концовке гости создали даже больше моментов, чем их соперники. Будь сборная Украины чуть более изобретательной в атаке и хладнокровной в завершающей стадии, Италия явно была бы бита. Украинцам не хватило… Андрея Шевченко в атаке.
Впрочем, вряд ли наставник гостей остался недоволен увиденным. Понятно, что Шевченко очень хочет вывести свою команду на чемпионат Европы 2020 года. Учитывая раздутый состав участников, вряд ли у соседей возникнут с этим проблемы.
10 октября 2018. Товарищеский матч.
Генуя, Италия.
Италия – Украина 1:1
Голы: Бернардески, 55 – Малиновский, 63
Италия: Доннарумма – Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги (Кришито, 87) – Верратти (Бонавентура, 70), Жоржиньо, Барелла (Пеллегрини, 78) – Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57), Кьеза
Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 87), Матвиенко – Сидорчук (Степаненко, 57), Малиновский – Зинченко, Марлос (Цыганков, 46), Коноплянка (Петряк, 73) – Яремчук (А. Кравец, 76, Бутко, 90)
Предупреждения: Верратти, Кьеза – Ракицкий, Бурда
Антон Мозговой, Rusfootball.info
После кошмара с непопаданием сборной Италии на чемпионат мира в России казалось, что «Скуадра Адзурра» достигла своего дна. Отставка Джампаоло Вентуры после такого позора была неминуемой, но решение назначить на пост рулевого итальянцев Роберто Манчини после провала с «Зенитом» выглядело несколько удивительным. Чем таким Манчини заслужил приглашения в сборную на роль нового спасителя?
Видимо, итальянцы просто не смогли договориться ни с кем другим, раз выбор пал на Манчини. Да и кого было брать, если Карло Анчелотти и Антонио Конте явно не горели желанием возглавить национальную команду?
Пока у Манчини мало что получается. Пожалуй, самым ярким решением нового тренера сборной стало возвращение в команду Марио Балотелли. Правда, сейчас Марио утратил свою приставку «супер». В нынешнем сезоне «Ницца», за которую выступает Балотелли, забила в 9 турах лишь 7 мячей, а сам Марио только трижды выходил на поле, но отличиться ещё не сумел.
Есть антирекорд
Сборная Италии в матче с Украиной продлила свою серию без побед. Итальянцы не могут победить уже в пяти домашних матчах подряд. В течение всего этого периода со «Скудрой Адзуррой» работает Роберто Манчини. В последний раз такое со сборной Италии происходило в промежутке между 1923 и 1925 годами! Ещё одним повторением антирекорда стал тот факт, что сборная Италии пропустила уже в восьмом матче подряд. Такого с национальной командой не случалось с 1959 года.
Появление Роберто Манчини пока не помогло Италии выйти из кризиса
Фото - AS
Фото - AS
Пока при Роберто Манчини позитивных изменений не видно, по крайней мере, в плане результата. При этом нельзя сказать, что в игре со сборной Украины бывший босс «Зенита» сильно экспериментировал. В стартовом составе вышли многие игроки основы, включая Доннарумму, Кьеллини, Флоренци, Бонуччи, Верратти, Инсинье, Бернардески и Жоржиньо. Несмотря на боевой состав, итальянцам катастрофически не хватало креатива.
Роберто Манчини меняет рисунок игры сборной. В стыковых матчах со Швецией, которые стали роковыми для итальянцев во время предыдущего отборочного турнира, Италия действовала весьма примитивно. Итальянцы перешли на классический навал, наивно пытаясь выиграть воздух у рослого соперника. Также Вентура уповал на магию от лидеров, которая не сработала. Сегодня «Скуадра Адзурра» пытается играть в куда более привлекательный и комбинационный футбол. Получается со скрипом. В матче с украинцами хозяева периодически напоминали «Барселону» в плане владения и комбинационной игры. По статистическим показателям Италия разбила соперника: 63 на 37 по владению мячом, 15-3 по угловым, 15-8 по ударам по воротам. Тем не менее, КПД итальянцев оставил желать лучшего.
Свой единственный мяч хозяева забили после ошибки голкипера соперника Пятова, который не сумел отбить не самый сложный удар. В остальном итальянцы активно двигались, хорошо перемещали мяч по полю, но не находили вариантов для обострения. Пожалуй, сказалось и отсутствие чистого форварда. Наконечник копья Инсинье вряд ли мог в одиночку что-то придумать. При этом Инсинье то и дело опускался слишком глубоко в поисках мяча, фактически превращаясь в ложную девятку. По такой игре с тотальным преимуществом по владению мячом и многочисленными позиционными атаками хозяевам нужен был таргет мен, способный отвлечь на себя внимание для забеганий партнёров по команде. К слову, аналогичную игру Манчини зачастую выстраивал и в «Зените». Отказавшись от Дзюбы, Манчини создавал похожую концепцию с лёгкими форвардами, которая тоже не работала. Если вспомнить происходящее, то вчерашняя игра итальянцев во многом напоминала футбол «Зенита»: хороший контроль и отсутствие задумки впереди.
Сюрпризы от Шевченко
В свою очередь сборная Украины в первом тайме выглядела совсем беззубо. Украинцы, словно под впечатлением от магии имени соперника, прижались к своим воротам, устроив настоящий автобус. Правда, периодически он явно барахлил. Гостям никак не удавалось наладить контратаки, да ещё в концовке тайма и защитники украинской сборной начали чудить, теряя мяч в простых ситуациях.
Фото - Times of Malta
Только после пропущенного мяча гости сумели раскрепоститься. После окончания матча наставник гостей Андрей Шевченко высоко оценил игру своей команды, хотя и отметил, что за первый тайм украинские футболисты не заслуживали комплиментов.
После пропущенного гола украинцы словно осознали, что перед ними находится ненастоящая Италия. В концовке гости создали даже больше моментов, чем их соперники. Будь сборная Украины чуть более изобретательной в атаке и хладнокровной в завершающей стадии, Италия явно была бы бита. Украинцам не хватило… Андрея Шевченко в атаке.
Впрочем, вряд ли наставник гостей остался недоволен увиденным. Понятно, что Шевченко очень хочет вывести свою команду на чемпионат Европы 2020 года. Учитывая раздутый состав участников, вряд ли у соседей возникнут с этим проблемы.
10 октября 2018. Товарищеский матч.
Генуя, Италия.
Италия – Украина 1:1
Голы: Бернардески, 55 – Малиновский, 63
Италия: Доннарумма – Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги (Кришито, 87) – Верратти (Бонавентура, 70), Жоржиньо, Барелла (Пеллегрини, 78) – Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57), Кьеза
Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 87), Матвиенко – Сидорчук (Степаненко, 57), Малиновский – Зинченко, Марлос (Цыганков, 46), Коноплянка (Петряк, 73) – Яремчук (А. Кравец, 76, Бутко, 90)
Предупреждения: Верратти, Кьеза – Ракицкий, Бурда
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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