Артуро Видаль недоволен своим положением в "Барселоне"

Генеральный менеджер "Барселоны" Пеп Сегура высказался о недовольстве полузащитника Артуро Видаля после матча с "Тоттенхэмом".Хавбек опубликовал сторис в инстаграме с сердитым эмодзи после матча ЛЧ с "Тоттенхэмом", в котором он вышел на последние несколько минут."Все это демонстрирует, что он игрок, который хочет быстро адаптироваться и помочь команде. Он разочарован, что не играет больше.С другой стороны, он должен много работать и понимать, что является частью отличной командой с восхитительными игроками. Видаль должен уважать одноклубников, тренера и клуб", – сказал Сегура.