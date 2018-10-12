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Артуро Видаль недоволен своим положением в "Барселоне"

Генеральный менеджер "Барселоны" Пеп Сегура высказался о недовольстве полузащитника Артуро Видаля после матча с "Тоттенхэмом".

Хавбек опубликовал сторис в инстаграме с сердитым эмодзи после матча ЛЧ с "Тоттенхэмом", в котором он вышел на последние несколько минут.

"Все это демонстрирует, что он игрок, который хочет быстро адаптироваться и помочь команде. Он разочарован, что не играет больше.

С другой стороны, он должен много работать и понимать, что является частью отличной командой с восхитительными игроками. Видаль должен уважать одноклубников, тренера и клуб", – сказал Сегура.

Mundo Deportivo
Теги: Барселона Видаль
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