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Австрия одержала победу над Северной Ирландией

Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию в матче Лиги наций - 1:0.

Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 2. 3 тур

Австрия – Северная Ирландия 1:0

Голы: Арнаутович, 71

Австрия: Линднер, Ульмер, Хинтереггер, Прёдль, Ляйнер, Ильзанкер, Забитцер (Шёпф, 75), Жуль, Лацаро (Драгович, 90), Арнаутович, Бургшталлер (Кайнц, 82)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Эванс, Кэткарт, Льюис, Сэвилл (Васселл, 76), Дэвис, Фергюсон (Эванс 55), Даллас, Норвуд, Макнейр, Мадженнис (Григг, 79)

Предупреждения: Пикок-Фаррел,17
Теги: Сборная Австрии Сборная Северной Ирландии
Вчера, 23:40
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