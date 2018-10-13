Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Голландия разгромила Германию, Промес отдал голевой пас

Голландия уверенно переиграла Германию в матче Лиги наций - 3:0.

Лига наций УЕФА

Лига A. Группа 1. 3 тур

Нидерланды – Германия 3:0

Голы: Дейк, 30, Депай, 87, Вейналдум, 90+3

Нидерланды: Силлессен, Блинд, Дейк, Дюмфрис, Лигт, Вейналдум, Рон, Йонг (Аке, 77), Бабель (Промес, 68), Депай, Бергвейн (Грёневельд, 68)

Германия: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Гинтер, Киммих, Кроос, Хектор, Джан (Зане, 57), Мюллер (Дракслер, 57), Ут (Брандт, 68), Вернер
Теги: Сборная Голландии Сборная Германии
Вчера, 23:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
#7  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 00:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Лев - изжил себя в сборной... Пусть идёт в реал.


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 00:07)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Что-то Лев изрядно стал сдавать-видимо засиделся-пора и на покой.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 00:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Elmo Kennedy,
Образца - 1972-1978...!))
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#4  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Вчера, 23:59)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Наконец и Квинси что то удалось в сборной ... Два другана разыграли контру как по нотам ... А Германия в кризисе ...проблемы, как были так и никуда не делись ... Может и в правду , Йоахиму Леву пора на отдых ...Ответная игра все расставит по своим местам .Но результата , что на ЧМ , что в ЛН нет...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#3  Elmo Kennedy   (Вчера, 23:50)
  • 0
  •  (2)
online

Надеюсь голландцы вернут свои старые позиции и соберут новую летучую команду образца чм 2010-2014
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  anonymous   (Вчера, 23:47)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Elmo Kennedy
Интересно, надолго ли гермашка отсасывать будет ещё.

пока Лёва не уберут
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Elmo Kennedy   (Вчера, 23:45)
  • -2
  •  (2)
online

Интересно, надолго ли гермашка отсасывать будет ещё.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.