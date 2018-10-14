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Андрей Ярмоленко: сборная Украины находится на первом месте и все зависит только от нас

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Чехией.

"Перед игрой фаворит только на бумаге. Сейчас все умеют играть в футбол. В нашей группе соперники равны. Так получилось, что в сентябре мы оказались сильнее чехов и словаков. Постараемся таковыми быть и 16 октября. Очень важно показать тот футбол, который требует от нас тренерский штаб и который нравится украинским болельщикам, ведь сборная играет для них. Кто лучше настроится и покажет более качественный футбол, тот и победит.

Сборная Украины находится на первом месте и все зависит только от нас. Если нам удастся продемонстрировать футбол, в который мы можем сыграть, то я уверен, что в своей группе Украина будет на первом месте", - цитирует Ярмоленко zbirna.com.
Теги: Ярмоленко Сборная Украины
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