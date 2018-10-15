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В матче Лиги наций сборная Финляндии выиграла у Греции

В матче Лиги наций сборная Финляндии обыграла Грецию со счетом 2:0.

Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 2. 4 тур

Финляндия – Греция 2:0

Голы: Сойри, 46, Камара, 89

Финляндия: Градецки, Райтала, Араюури, Тойвио, Уронен, Спарв, Лод, Камара, Сойри (Пиринен, 86), Туоминен, Пукки (Скрабб, 12)

Греция: Баркас, Папастатопулос (Цавелас, 46), Манолас, Цимикас, Бакакис, Циолис, Фортунис, Зека, Пелькас (Кулурис, 73), Митроглу, Бакасетас (Христодулопулос, 55)

Предупреждения: Манолас, 74
Теги: Сборная Финляндии Сборная Греции
Вчера, 23:45
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