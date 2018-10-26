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Игроки "Реала" против назначения Конте или Моуринью на пост главного тренера

Футболисты мадридского "Реала" выступили против смены главного тренера Хулена Лопетеги.

Основными претендентами на пост главного тренера мадридской команды называется экс-наставник "Челси" Антонио Конте и нынешний рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. По информации El Pais, против таких ротаций уже выступили Серхио Рамос и Марсело.

Вратарь Тибо Куртуа, который перебрался в "Реал" из "Челси", категорично отказался работать с этими специалистами.

Игроки испанского клуба уже записали обращение к руководству. Они считаю назначение Моуринью на пост главного тренера "Реала" "неуважением по отношению к команде, выигравшей четыре Лиги чемпионов".

"Газета.ру"
Теги: Реал Конте Моуринью
Вчера, 23:52
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#2  xazo  ... (Сегодня, 00:01)
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online
Болеет за:
ЦСКА
а можно вас нахренн послать ????


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+Ливерпуль. ВОТ ТАК ВСЕГДА
Регистрация: 27.06.2011 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Вчера, 23:58)
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Глушакова уже позвали в консультанты? flushed
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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