Игроки "Реала" против назначения Конте или Моуринью на пост главного тренера

Футболисты мадридского "Реала" выступили против смены главного тренера Хулена Лопетеги.Основными претендентами на пост главного тренера мадридской команды называется экс-наставник "Челси" Антонио Конте и нынешний рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. По информации El Pais, против таких ротаций уже выступили Серхио Рамос и Марсело.Вратарь Тибо Куртуа, который перебрался в "Реал" из "Челси", категорично отказался работать с этими специалистами.Игроки испанского клуба уже записали обращение к руководству. Они считаю назначение Моуринью на пост главного тренера "Реала" "неуважением по отношению к команде, выигравшей четыре Лиги чемпионов".