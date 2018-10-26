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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Игроки "Реала" против назначения Конте или Моуринью на пост главного тренера
Футболисты мадридского "Реала" выступили против смены главного тренера Хулена Лопетеги.
Основными претендентами на пост главного тренера мадридской команды называется экс-наставник "Челси" Антонио Конте и нынешний рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. По информации El Pais, против таких ротаций уже выступили Серхио Рамос и Марсело.
Вратарь Тибо Куртуа, который перебрался в "Реал" из "Челси", категорично отказался работать с этими специалистами.
Игроки испанского клуба уже записали обращение к руководству. Они считаю назначение Моуринью на пост главного тренера "Реала" "неуважением по отношению к команде, выигравшей четыре Лиги чемпионов".
"Газета.ру"
Основными претендентами на пост главного тренера мадридской команды называется экс-наставник "Челси" Антонио Конте и нынешний рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. По информации El Pais, против таких ротаций уже выступили Серхио Рамос и Марсело.
Вратарь Тибо Куртуа, который перебрался в "Реал" из "Челси", категорично отказался работать с этими специалистами.
Игроки испанского клуба уже записали обращение к руководству. Они считаю назначение Моуринью на пост главного тренера "Реала" "неуважением по отношению к команде, выигравшей четыре Лиги чемпионов".
"Газета.ру"
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