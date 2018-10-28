Вадим Васильев: "Монако" в опасности

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (2:2."Такой игры недостаточно. Особенно той, которую я видел в первые 60 минут. Мы в опасности. Игроки должны осознать серьезность ситуации и отреагировать", - цитирует Васильева пресс-служба клуба.