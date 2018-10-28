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Сеск Фабрегас хочет вернуться в "Арсенал"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас хочет вернуться в "Арсенал", передает Sky Sports.

31-летний испанец недоволен малым количеством игрового времени, которое он получает при Маурицио Сарри.

Хавбек уже выступал за "канониров" с 2003 по 2011 год.
Теги: Фабрегас Арсенал Челси
Сегодня, 23:01
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