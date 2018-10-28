Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас хочет вернуться в "Арсенал", передает Sky Sports.31-летний испанец недоволен малым количеством игрового времени, которое он получает при Маурицио Сарри.Хавбек уже выступал за "канониров" с 2003 по 2011 год.