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Официально: Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера "Реала"

"Реал" объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

Исполняющим обязанности назначен Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

Лопетеги возглавил "Реал" 14 июня 2018 года, подписав трехлетний контракт. "Королевский клуб" 28 октября разгромно проиграл "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице.

"Real Madrid C.F"
Теги: Реал Лопетеги
Вчера, 23:21
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10
(2)
#10  Batman   (Сегодня, 00:02)
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Болеет за:
ЦСКА
За досрочное расторжение контракта Лопетеги получит всего-то 18 миллионов евро. Неплохой «золотой парашют» для человека, который не справился со своей работой.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Реал и Спартак - два клуба ШАРАХАНИЙ из разных лиг... (видимо, каждый в своем чемпе считает себя лучше других, и которому надо "В Париж по делу срочно").

Цитата: капля никотина
Может к нам?
Классный тренер

Борщ жрать... и быть выгнанным через полгода? smile


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  Batman   (Вчера, 23:47)
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Болеет за:
ЦСКА
Плохо
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#7  Virgil Cane  CSA (Вчера, 23:45)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Все баски - на одно лицо...


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Вчера, 23:43)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
а затем выиграл пару раз лигу Европу

а может не пару?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Кристоф   (Вчера, 23:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
если он в Реале не справился, то с таким сбродом, который собрался в Спартаке точно не справится

Эмери тоже в Спартаке не справился, а затем выиграл пару раз лигу Европу и тренировал ПСЖ. А теперь в АПЛ тренерует не самую последнюю команду.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Вчера, 23:39)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: I have a dream
Цитата: капля никотина
Может к нам?

Классный тренер

Спартак тренировать laughing

Нет, пилять, поваром. Что за хню ты спросил?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  anonymous   (Вчера, 23:38)
  • +1
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Цитата: капля никотина
Может к нам?

Классный тренер

если он в Реале не справился, то с таким сбродом, который собрался в Спартаке точно не справится
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  I have a dream  Москва (Вчера, 23:30)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: капля никотина
Может к нам?

Классный тренер

Спартак тренировать laughing
Регистрация: 14.05.2018 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Вчера, 23:23)
  • +1
  •  (1)

Может к нам?

Классный тренер
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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