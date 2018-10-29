Официально: Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера "Реала"

"Реал" объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера.Исполняющим обязанности назначен Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".Лопетеги возглавил "Реал" 14 июня 2018 года, подписав трехлетний контракт. "Королевский клуб" 28 октября разгромно проиграл "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице.