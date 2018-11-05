Источник: Рыболовлев обманывал УЕФА, вкладывая деньги в "Монако"

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев обвиняется порталом Football Leaks в финансовых махинациях при управлении клубом.Сообщается, что российский бизнесмен вкладывал средства в "Монако" в обход системы учета финансового fair-play УЕФА.По данным источника, для этих денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший "Монако" в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления.