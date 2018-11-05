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Источник: Рыболовлев обманывал УЕФА, вкладывая деньги в "Монако"

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев обвиняется порталом Football Leaks в финансовых махинациях при управлении клубом.

Сообщается, что российский бизнесмен вкладывал средства в "Монако" в обход системы учета финансового fair-play УЕФА.

По данным источника, для этих денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший "Монако" в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления.

Le Figaro
Теги: Монако Рыболовлев
Сегодня, 14:39
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2
(1)
#2  Batman   (Сегодня, 15:12)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
pfkegjbl 2,
Это обычная схема для футбола, для Всего
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 15:09)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Это обычные схемы всем российских олигархов. Что здесь удивительного?


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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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