Паулу Фонсека: "Шахтер" - это "Манчестер Сити", но украинский

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сравнил свою команду с "Манчестер Сити"."Это будет совсем другая задача, непривычная для нас. В чемпионате Украины мы владеем мячом в матчах по 80 процентов времени и нет такого давления. Мы – "Манчестер Сити" у себя. В Лиге чемпионов все совсем иначе, приходится защищаться. Но это не значит, что мы будем отступать и занимать выжидательную позицию. Я не могу так играть, никогда так не делал, даже в скромных командах. И мои игроки не привыкли к этому.Мы должны сыграть компактно, подвижно. Соперник прессингует очень высоко и плотно, поэтому мы должны быть внимательны. Если грамотно будем перехватывать мяч и использовать пространство, у нас все получится", -цитирует ESPN Фонсеку.